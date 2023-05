Canili,F. De Gregorio (Azione): Bene OK a mia mozione su ex Cinodromo

«Ci tengo ad esprimere piena soddisfazione per il voto favorevole dell’Assemblea Capitolina che nella giornata di ieri ha approvato la mozione, a mia prima firma, con la quale si chiede di impegnare per il prossimo futuro i fondi necessari alla riqualificazione del rifugio comunale Ponte Marconi di lungotevere Dante. Con questo ennesimo atto, a distanza di quasi un anno dalla approvazione in aula Giulio Cesare della mozione con la quale chiedevo un servizio veterinario continuativo nei due canili di proprietà di Roma Capitale, abbiamo compiuto un altro importante passo avanti, dimostrando che il lavoro di squadra funziona sempre. Per questo ringrazio tutte le forze politiche che mi hanno appoggiato e, in particolar modo, la consigliera Simonetta Novi, che nel giugno del 2022 e nel gennaio scorso ha ottenuto l’approvazione unanime di questa stessa mozione da parte del Consiglio del Municipio VIII.

Da oggi la Giunta Gualtieri ha un impegno ulteriore: preoccuparsi degli stanziamenti per il rilancio del secondo rifugio comunale che, oltre ad ospitare in media 150 cani ogni giorno, consente loro di poter essere accuditi in attesa di trovare una famiglia disposta ad amarli per sempre».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione.