Cannabis coltivata in giardino: blitz della polizia a Dragona, 51enne nei guai

A Dragona, un giardino apparentemente “green” ha rivelato una sorpresa inattesa: due piante di cannabis, alte oltre due metri, che hanno portato all’arresto di un 51enne.

La scoperta è stata fatta dagli investigatori del X Distretto Lido, che, dopo aver eseguito i necessari controlli, hanno sradicato le piante. Una volta pesate, il peso complessivo delle piante è risultato essere di 2,5 chilogrammi.

Curiosamente, non si tratta di un caso isolato. Gli agenti del distretto si erano già imbattuti in una situazione analoga poco tempo prima, quando un 25enne è stato arrestato per aver coltivato dieci piante di marijuana in un’area recintata su un terreno abbandonato.

Anche lui è finito nei guai a causa del suo “pollice verde”, scoperto grazie al monitoraggio della polizia.

Nel Municipio X di Roma, non mancano gli episodi legati alla coltivazione illegale di marijuana.

A Ostia, ad esempio, la polizia aveva scoperto una serra nascosta in un lavatoio condominiale di via delle Ebridi, dove un uomo era stato sorpreso a installare macchinari per la coltivazione, essiccazione e confezionamento della sostanza.

Acilia, invece, è stata teatro di un’altra operazione anti-droga condotta dai carabinieri, che hanno scovato un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana.

La perquisizione ha portato al sequestro di oltre un etto di marijuana pronta per lo spaccio e 24 piante rigogliose, alte quasi due metri, coltivate in un canneto vicino all’abitazione. Anche in questo caso, i responsabili sono stati fermati.

