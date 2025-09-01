Canonizzazione Acutis e Frassati a San Pietro: il piano viabilità

Domenica 7 settembre, a San Pietro, è in programma la cerimonia giubilare di canonizzazione di Carlo Acutis e Giorgio Frassati.

A partire dalle 6 di sabato 6 settembre cambia dunque la viabilità, con l’istituzione di divieti di fermata e transito in via della Conciliazione e nelle principali strade attorno al Vaticano.

Oltre a via della Conciliazione, divieti di fermata interesseranno piazza Pio XII; largo degli Alicorni; largo del Colonnato; via Rusticucci; Borgo Santo Spirito; largo Ildebrando Gregori; via Padre Pancrazio Pfeiffer; via Scossacavalli; via Dell’Ospedale; via dei Cavalieri del Santo Sepolcro; via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento); Borgo Angelico (da via di Porta Angelica a via del Mascherino); via delle Grazie (da via del Mascherino a via di Porta Angelica); Borgo Vittorio (da via di Porta Angelica a via del Mascherino); Borgo Pio (da via del Mascherino a via di Porta Angelica); piazza della Città Leonina; via dei Corridori (da via dell’Erba a largo del Colonnato); via dell’Erba; vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione); Borgo Sant’Angelo (da via della Traspontina a via dei Corridori e da piazza Pia a via della Traspontina); via Paolo VI; piazza del Santo Uffizio; via del Mascherino; piazza Adriana (da via Crescenzio a via Fosse di Castello).

Divieti di transito verranno istituiti in Borgo Santo Spirito; via Paolo VI; piazza del Sant’Uffizio; via di Porta Angelica; via Scossacavalli; via dell’Ospedale; via Cavalieri di Santo Sepolcro; Borgo Sant’Angelo; via dei Corridori; via Rusticucci; via dell’Erba; vicolo del Campanile (da Borgo S. Angelo a via della Conciliazione); vicolo dell’Inferriata e largo di Porta Cavalleggeri (per i veicoli diretti a piazza del Sant’Uffizio).

Nella giornata del 7 saranno possibili ulteriori chiusure al traffico.

