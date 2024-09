Caos a Roma: autobus urtato da un furgone blocca via Giorgi per mezz’ora

Un normale pomeriggio di mercoledì 18 settembre si è trasformato in un incubo per gli automobilisti e i passeggeri di un autobus Atac della linea 61. Bloccato su via Giorgi, nel quartiere Trieste, a causa della viabilità congestionata, l’autobus è stato urtato da un furgone che, probabilmente nel tentativo di superarlo, ha colpito il mezzo, rompendo un finestrino. La collisione ha paralizzato il traffico nella zona per circa mezz’ora, causando forti disagi.

Come documentato da alcuni cittadini in un video pubblicato sulla pagina “Welcome to favelas”, l’autobus stava percorrendo la sua consueta tratta da piazza Crivelli a viale Washington.

Via Giorgi, già stretta per la presenza di auto parcheggiate ovunque, si è trasformata in un imbuto quando il furgone ha colpito l’autobus, costringendo l’autista a fermarsi. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri a bordo ha riportato ferite, e sono stati fatti scendere in sicurezza.

La situazione si è risolta nel giro di circa mezz’ora, ma non senza ripercussioni sul traffico e sui tempi del servizio pubblico.

Le corse della linea 61 sono riprese solo dopo che la strada è stata liberata, ma il quartiere ha dovuto affrontare una paralisi temporanea.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙