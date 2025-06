Caos a Roma. Tre ladri saccheggiano un camper, poi gli spari della polizia per bloccarli

Roma Est si risveglia con l’eco degli spari ancora nell’aria. È successo tutto in pieno giorno, venerdì 6 giugno, tra la Romanina, Giardinetti e Tor Vergata, dove un inseguimento ad alta tensione ha trasformato un normale pomeriggio in un film d’azione.

Una banda composta da tre uomini – di 33, 21 e 53 anni – è stata sorpresa mentre saccheggiava un camper parcheggiato. A notarli, un agente della polizia libero dal servizio che ha dato subito l’allarme. Da lì, la situazione è precipitata.

I tre, invece di arrendersi, sono balzati sull’auto e hanno tentato la fuga, ignorando l’alt intimato dalle volanti del commissariato Casilino Nuovo. Ne è nato un inseguimento tra le strade trafficate, con manovre azzardate e auto speronate.

La fuga si è snodata fino a via Orazio Raimondo, in zona centro commerciale, dove i malviventi hanno continuato a spingere sull’acceleratore nonostante la presenza di passanti.

Il momento più drammatico è arrivato all’altezza di via Carcaricola, quando gli agenti – per fermare l’auto in corsa – hanno sparato alle gomme. Colpi secchi, mirati, che hanno forato gli pneumatici sotto lo sguardo attonito di diversi testimoni. L’auto ha perso il controllo, è sbandata e si è arrestata.

I tre uomini sono stati bloccati, ammanettati e portati via. Dovranno rispondere di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nella vettura è stata trovata la refurtiva: l’ennesimo colpo sventato grazie al sangue freddo delle forze dell’ordine.

Ma non è finita qui. Nella notte tra venerdì e sabato, a oltre 50 chilometri da lì, un altro inseguimento ha tenuto sveglia Nettuno. Un uomo, al volante di una Renault Captur rubata a Roma, ha ingaggiato una fuga con la polizia iniziata intorno alle 2:30.

Anche stavolta ha ignorato l’alt, anche stavolta ha corso finché ha potuto. Il finale, però, è stato diverso: l’auto si è schiantata contro un muretto in via Lombardia. Il conducente è fuggito a piedi, svanendo nel buio del parco Palatucci. La polizia sta ora visionando i filmati delle telecamere per identificarlo.

