Caos al capolinea: distrugge il finestrino di un Bus con una pietra e scappa

Attimi di terrore alla stazione Anagnina, dove un autobus dell’Atac è stato oggetto di un attacco violento che ha lasciato i presenti in uno stato di forte agitazione.

È successo nel tardo pomeriggio di martedì, quando un uomo, visibilmente alterato e descritto da alcuni testimoni come uno straniero, ha seminato il panico nell’affollata area del capolinea.

L’episodio ha coinvolto un mezzo della linea 559, e la scena si è svolta intorno alle 19:30, in un orario di grande transito, mentre la zona era gremita di passeggeri.

In preda a una furia apparentemente immotivata, l’uomo ha impugnato una grossa pietra e, senza alcun preavviso, l’ha lanciata con violenza contro il finestrino del lato guida dell’autobus.

Il vetro è andato in frantumi sotto l’impatto della sassata, mentre l’autista, terrorizzato ma fortunatamente illeso, ha assistito impotente all’aggressione.

Dopo aver compiuto il gesto, l’uomo è fuggito rapidamente lungo via Vincenzo Giudice, scomparendo tra le vie circostanti prima dell’arrivo delle autorità.

La prontezza dell’autista è stata fondamentale: senza perdere lucidità, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine chiamando il 112.

In pochi minuti, la polizia è giunta sul posto per avviare le indagini e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre l’autobus, ormai fuori servizio, veniva sostituito. I passeggeri, ancora scossi dall’episodio, sono stati fatti salire su un altro mezzo per poter proseguire il loro viaggio.

