Caos negli aeroporti, ripercussioni anche su Fiumicino: voli ritardati o cancellati a causa di un guasto informatico globale

Un disastro informatico su scala mondiale ha mandato in tilt i sistemi di diverse compagnie aeree, causando ritardi e cancellazioni di voli in tutto il pianeta. Anche l’aeroporto di Fiumicino è stato colpito dal malfunzionamento, con voli diretti verso Berlino, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti che hanno subito disagi.

Ritardi fino a due ore per voli verso gli Stati Uniti. Le compagnie aeree americane United, Delta e American Airlines hanno addirittura dovuto disporre uno stop a terra globale per tutti i loro voli. Disagi anche per i voli diretti in India, Giappone e Nuova Zelanda.

Aeroporti di Roma rassicura che i propri sistemi non sono stati direttamente colpiti, ma consiglia comunque di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea o sul sito https://www.adr.it/ per via di possibili ritardi o cancellazioni.

Ryanair avvisa i passeggeri di possibili interruzioni della rete e consiglia di arrivare in aeroporto con 3 ore di anticipo per precauzione. I passeggeri interessati saranno avvisati direttamente dalla compagnia e potranno monitorare gli aggiornamenti sul proprio volo tramite l’app Ryanair.

Ecco alcuni consigli per chi si trova in aeroporto:

Contatta la tua compagnia aerea per avere informazioni aggiornate sul tuo volo.

per avere informazioni aggiornate sul tuo volo. Controlla lo stato del tuo volo sul sito web dell’aeroporto o dell’aer compagnia.

sul sito web dell’aeroporto o dell’aer compagnia. Arriva in aeroporto con largo anticipo, soprattutto se il tuo volo è diretto verso gli Stati Uniti.

soprattutto se il tuo volo è diretto verso gli Stati Uniti. Avere a portata di mano tutta la documentazione di viaggio, inclusi biglietto aereo, carta d’identità e passaporto.

inclusi biglietto aereo, carta d’identità e passaporto. Mantieniti aggiornato sugli ultimi sviluppi seguendo le news e i social media dell’aeroporto e della compagnia aerea.

