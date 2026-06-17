Capannelle, trappola movida: sigilli a una maxidiscoteca abusiva con 1.200 ragazzi a bordo piscina

Luci stroboscopiche, musica ad alto volume e oltre milleduecento ragazzi accalcati a ballare intorno a una grande piscina, completamente al buio e senza alcuna recinzione di sicurezza.

Poteva trasformarsi in una trappola per l’incolumità pubblica la maxi-discoteca abusiva scoperta e sequestrata nella notte di sabato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il locale fantasma era stato allestito in tutta fretta all’interno di un noto circolo sportivo in zona Capannelle, diventando il punto di attrazione della movida del weekend prima del blitz dei caschi bianchi.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell’ambito dei controlli straordinari del fine settimana, è scattata nel cuore della notte.

Quando i vigili urbani hanno fatto irruzione nella struttura, si sono trovati di fronte a un vero e proprio evento di massa, organizzato però in totale spregio delle norme di sicurezza più elementari.

Milleduecento ballavano sul ciglio dell’acqua

Il pericolo maggiore, riscontrato immediatamente dagli agenti, era rappresentato proprio dalla grande piscina al centro dello spazio per gli spettacoli.

L’area dell’invaso era completamente priva delle barriere protettive obbligatorie per legge e della prescritta cartellonistica di emergenza: una situazione ad altissimo rischio, considerando la calca di giovani intenti a ballare a pochi centimetri dal bordo dell’acqua, spesso in condizioni di scarsa visibilità.

I successivi controlli amministrativi e documentali hanno confermato il quadro di totale illegalità. Il locale è risultato un fantasma per il fisco e per la sicurezza:

Zero autorizzazioni: Mancava la licenza per il pubblico spettacolo e il certificato di agibilità della struttura.

Nessun controllo acustico: L’evento era privo della documentazione relativa all’impatto acustico, obbligatoria per tutelare la quiete pubblica.

Bar illegale: All’interno è stata accertata la somministrazione abusiva di cocktail, alcolici e alimenti.

I sigilli e lo sgombero assistito

Al termine degli accertamenti, i caschi bianchi hanno identificato e denunciato a piede libero il responsabile dell’organizzazione e della gestione della serata, un cittadino italiano di 26 anni.

Oltre alla denuncia penale, per il giovane gestore è scattata una sanzione amministrativa da 5.000 euro per la vendita irregolare di cibi e bevande.

L’intera area del circolo sportivo, insieme alle console, alle casse e a tutte le attrezzature tecniche utilizzate per la serata, è stata sottoposta a sequestro preventivo con l’apposizione dei sigilli, un provvedimento che è stato successivamente convalidato in tempi record dall’Autorità Giudiziaria.

Prima di chiudere i cancelli, tuttavia, gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto gestire la parte più delicata dell’intervento: il deflusso controllato dei 1.200 avventori.

Un’operazione di sgombero assistito condotta con cautela per evitare scene di panico o tensioni, garantendo che tutti i ragazzi lasciassero l’area in condizioni di totale sicurezza.

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