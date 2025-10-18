Capannone occupato a Pietralata: scatta il presidio della polizia locale dopo la fuga degli abusivi

Una notte di tensione e fughe lampo a Pietralata. Venerdì sera, fra via Enrico Serretta e via Primo Acciaresi, un capannone abbandonato è stato preso di mira da alcune persone, che hanno forzato i cancelli e vi si sono introdotte, trasformandolo per qualche ora in un rifugio improvvisato.

Ma al mattino, all’arrivo della Polizia Locale di Roma Capitale, gli abusivi erano già spariti. A occuparsi del controllo una quarantina di agenti dei gruppi IV Tiburtino, SPE, GSSU e GPIT, che hanno trovato solo i segni della presenza della notte precedente: giacigli sistemati di fretta e tracce di un passaggio fugace.

A fare il punto sulla vicenda è stato il presidente del IV Municipio Tiburtino, Massimiliano Umberti: “Sto seguendo la situazione in prima persona, in costante contatto con il comandante della Polizia Locale e con il vice prefetto. Vista la precarietà dello stabile, saranno predisposte due pattuglie per le prossime 48 ore per evitare rientri, mentre Ama provvederà a rimuovere i giacigli e il municipio murerà l’ingresso. Siamo al lavoro”.

