Capena, arrestato corriere della droga: hashish refrigerato e contanti nascosti in auto

Sfrecciava sull’autostrada A1, convinto di passare inosservato, ma il suo viaggio si è bruscamente interrotto nei pressi di Capena.

Un corriere della droga, romano di 52 anni, è stato intercettato dalla Polizia di Stato mentre tentava di eludere un controllo, finendo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, in servizio lungo il tratto prima della diramazione Roma Nord, hanno notato una manovra improvvisa della berlina del sospetto, che ha subito attirato l’attenzione. L’auto, con il conducente visibilmente nervoso, è stata fermata e sottoposta a controllo.

La sorpresa è stata immediata: nel bagagliaio, all’interno di due borse termiche, erano custoditi ben 30 kg di hashish, suddivisi in 170 panetti da 50 e 100 grammi, pronti per la vendita al dettaglio e dal valore stimato di migliaia di euro.

Ma non finiva qui: aprendo il bracciolo centrale, gli agenti hanno trovato anche 20.000 euro in contanti, banconote di piccolo e medio taglio, probabilmente provento delle consegne precedenti.

Per il cinquantaduenne romano sono scattate subito le manette. L’arresto è stato convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria presso il tribunale di Piazzale Clodio, chiudendo così un capitolo di traffico illecito che avrebbe potuto alimentare lo spaccio nella Capitale.

