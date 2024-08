Capitale in fiamme: oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco in un giorno

Roma in fiamme: un incubo senza fine. Solo ieri, giovedì 8 agosto, la capitale e la sua provincia sono state travolte da una vera e propria ondata di fuoco, con almeno 50 incendi che hanno seminato paura e devastazione.

Dalle periferie di Tor Cervara e La Rustica fino alla provincia, con Gallicano, Padiglione, Cave e Zagarolo tra le zone più colpite, il caos ha dominato la giornata. Ma il rogo più drammatico ha messo in ginocchio la tratta ferroviaria Roma-Napoli dell’Alta Velocità, con le fiamme finalmente domate solo in serata.

I vigili del fuoco e la protezione civile hanno affrontato una corsa contro il tempo, combattendo senza sosta contro le fiamme. Tra via di Salone e Gallicano nel Lazio, un doppio rogo ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria, provocando cancellazioni e ritardi fino a tre ore.

La situazione è stata così grave che Rfi ha dovuto rilasciare una nota per rassicurare sulla graduale ripresa del traffico, dopo che l’intera rete era stata paralizzata.

Due incendi, entrambi in prossimità della linea ferroviaria tra Salone e Anagni, hanno creato scompiglio: uno ha devastato le barriere antirumore e danneggiato i cavi, mentre il secondo, tra Gricignano e Caserta, ha fortunatamente risparmiato le infrastrutture.

Grazie al coraggio dei soccorritori, il peggio è stato evitato, ma i treni hanno subito forti disagi, con ritardi, limitazioni e cancellazioni a catena.

A Tor Cervara, tra via Jacopo della Quercia e via Matteo Civitali, è stata una giornata di terrore: le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato per ore le abitazioni, costringendo i residenti a vivere ore di angoscia.

E non è un caso isolato. Questa è la cruda realtà di una Roma che brucia, letteralmente, con incendi spesso dolosi che continuano a devastare la città.

Il sindaco Roberto Gualtieri è stato costretto a emanare quattro ordinanze d’urgenza per cercare di arginare i danni alla qualità dell’aria nelle zone più colpite, tra cui Capannelle, Magliana, San Basilio e Ponte Mammolo.

