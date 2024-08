Incendio a Tor Cervara, anche l’elicottero per spegnere le fiamme

Non c’è tregua per la zona Nord Est di Roma: un nuovo incendio è scoppiato oggi, giovedì 8 agosto, tra i quartieri de La Rustica, Tor Cervara e Casale Caletto, replicando il copione già visto mercoledì scorso.

Le fiamme hanno rapidamente invaso via del Casale Caletto, via del Mirtillo, via Mattia Civitini, e soprattutto via Jacopo della Quercia, dove una densa colonna di fumo si avvicina pericolosamente a case e auto, spinta dal vento.

Sul posto sono intervenute con prontezza cinque squadre di volontari della protezione civile e i vigili del fuoco, con il supporto del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) che ha richiesto l’intervento di un elicottero antincendio per domare le fiamme.

Gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale sono sul campo per gestire la situazione.

Il rogo, che si è sviluppato in prossimità della linea ferroviaria, ha causato gravi disagi alla circolazione dei treni sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 60 minuti per i treni in direzione Roma, costretti a percorsi alternativi.

Questo ennesimo incendio arriva al termine di una giornata già calda per i soccorritori, impegnati su diversi fronti: dalla Cecchignola a La Rustica, fino alla via Ostiense.

Le fiamme di ieri hanno provocato anche lo stop della linea ferroviaria Roma-Chiusi, con i vigili del fuoco intervenuti tra Poggio Mirteto e Civita Castellana.

La linea è stata ripristinata solo alle 21:20, dopo un’operazione che ha visto la cancellazione di 6 treni regionali e la limitazione di altri 14.

