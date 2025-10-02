Capitale sorvegliata speciale, si gioca Roma–Lille: scatta il piano sicurezza

È scattato alle 18 di ieri, 1 ottobre, il piano di sicurezza straordinario che trasformerà il centro città e l’area intorno allo Stadio Olimpico in una zona a massima vigilanza.

Oggi alle 18:45 la Capitale ospiterà la sfida di Europa League Roma–Lille, attesa da oltre 60mila spettatori.

Sono attese in città centinaia di supporters del Lille. Per la loro accoglienza sarà allestito, come da prassi, il meeting point in piazzale delle Canestre.

Qui i tifosi verranno radunati e accompagnati direttamente allo stadio tramite i bus navetta Atac, così da garantire spostamenti controllati e sicuri. Prima dell’ingresso all’impianto, scatteranno naturalmente i rigorosi controlli di sicurezza.

Già da ieri sera nelle zone centrali sono scattati i controlli da parte delle forze dell’ordine ed equipaggi in colori d’istituto, con l’obiettivo di garantire un effetto deterrente e prevenire ogni possibile criticità.

Un dispositivo che, partita dopo partita, sta diventando una prassi consolidata in città, specie nei match internazionali più delicati.

Il piano predisposto per la gara si integra con l’impianto securitario già attivo da giorni, legato alla mobilitazione cittadina per la causa palestinese e alla missione umanitaria della Global Sumud Flottilla.

Una coincidenza che rende l’allerta ancora più alta e impone una gestione particolarmente scrupolosa dei flussi di persone in arrivo nella Capitale.

