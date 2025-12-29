Capodanno a Roma: trasporti e ZTL, la guida per la notte di San Silvestro

La Capitale si prepara al grande brindisi di Capodanno con un piano trasporti potenziato per permettere a migliaia di persone di raggiungere il centro e il concertone del Circo Massimo.

Dalle metro prolungate ai bus notturni, ecco i dettagli del piano mobilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Per la notte di San Silvestro, le linee della metropolitana (A, B/B1 e C) resteranno in funzione oltre il normale orario, con l’ultima corsa dai capolinea fissata alle 2:30 di notte.

Per quanto riguarda il trasporto di superficie:

Dopo le 2:30: La continuità del servizio fino alle 8:00 del mattino del 1° gennaio sarà garantita dai bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC e nME (lungo i percorsi delle metro e della Metromare).

Dalle ore 8:00 del 1° gennaio, tutta la rete riprenderà servizio con il normale orario festivo.

In vista dell’evento che inizierà alle 21:00, l’area del Circo Massimo sarà blindata con quattro varchi di accesso su via dei Cerchi e via del Circo Massimo.

Attenzione per chi si muove in auto: è prevista l’attivazione straordinaria della ZTL Centro e Tridente.

Se dovete acquistare titoli di viaggio, ricordate gli orari dei desk:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.