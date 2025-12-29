Categorie: Mobilità e Traffico Utili Varie In evidenza
Capodanno a Roma: trasporti e ZTL, la guida per la notte di San Silvestro

Ecco tutto quello che c'è da sapere per muoversi in città

Redazione - 29 Dicembre 2025

La Capitale si prepara al grande brindisi di Capodanno con un piano trasporti potenziato per permettere a migliaia di persone di raggiungere il centro e il concertone del Circo Massimo.

Dalle metro prolungate ai bus notturni, ecco i dettagli del piano mobilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Metropolitane e Bus: gli orari

Per la notte di San Silvestro, le linee della metropolitana (A, B/B1 e C) resteranno in funzione oltre il normale orario, con l’ultima corsa dai capolinea fissata alle 2:30 di notte.

Per quanto riguarda il trasporto di superficie:

  • Bus e Tram: si fermeranno quasi tutti alle 21:00.

  • Linee “Speciali” fino alle 2:30: resteranno attive per agevolare gli scambi con le metro le linee H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905.

  • Navetta notturna: Attiva dalle 21:00 alle 2:30 anche la linea n913 (Ottavia-Piazza Venezia).

  • Dopo le 2:30: La continuità del servizio fino alle 8:00 del mattino del 1° gennaio sarà garantita dai bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC e nME (lungo i percorsi delle metro e della Metromare).

Dalle ore 8:00 del 1° gennaio, tutta la rete riprenderà servizio con il normale orario festivo.

Concerto al Circo Massimo: varchi e divieti

In vista dell’evento che inizierà alle 21:00, l’area del Circo Massimo sarà blindata con quattro varchi di accesso su via dei Cerchi e via del Circo Massimo.

  • Divieti di sosta: Entro l’una del mattino del 31 dicembre scatterà lo sgombero forzato dei veicoli su viale Aventino (altezza via del Circo Massimo, direzione Piazza Albania).

  • Linee deviate: Dalle 7:00 del 31 dicembre fino al 2 gennaio, cambieranno percorso le linee 85, 87, 628 e C3.

ZTL no-stop nel Centro Storico

Attenzione per chi si muove in auto: è prevista l’attivazione straordinaria della ZTL Centro e Tridente.

  • Le telecamere resteranno accese senza interruzioni dalle 6:30 del 31 dicembre per tutta la giornata del 1° gennaio.

  • Il 1° gennaio la ZTL Centro terminerà alle 18:00, mentre quella del Tridente alle 20:00.

Biglietterie Atac

Se dovete acquistare titoli di viaggio, ricordate gli orari dei desk:

  • 31 Dicembre: chiusura anticipata alle 18:30.

  • 1° Gennaio: apertura ore 10:40, chiusura ore 20:00.

  • 6 Gennaio (Epifania): attive dalle 7:00 alle 20:00.

