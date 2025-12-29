Capodanno a Roma: trasporti e ZTL, la guida per la notte di San Silvestro
Ecco tutto quello che c'è da sapere per muoversi in città
La Capitale si prepara al grande brindisi di Capodanno con un piano trasporti potenziato per permettere a migliaia di persone di raggiungere il centro e il concertone del Circo Massimo.
Dalle metro prolungate ai bus notturni, ecco i dettagli del piano mobilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.
Metropolitane e Bus: gli orari
Per la notte di San Silvestro, le linee della metropolitana (A, B/B1 e C) resteranno in funzione oltre il normale orario, con l’ultima corsa dai capolinea fissata alle 2:30 di notte.
Per quanto riguarda il trasporto di superficie:
-
Bus e Tram: si fermeranno quasi tutti alle 21:00.
-
Linee “Speciali” fino alle 2:30: resteranno attive per agevolare gli scambi con le metro le linee H, 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905.
-
Navetta notturna: Attiva dalle 21:00 alle 2:30 anche la linea n913 (Ottavia-Piazza Venezia).
-
Dopo le 2:30: La continuità del servizio fino alle 8:00 del mattino del 1° gennaio sarà garantita dai bus notturni nMA, nMB, nMB1, nMC e nME (lungo i percorsi delle metro e della Metromare).
Dalle ore 8:00 del 1° gennaio, tutta la rete riprenderà servizio con il normale orario festivo.
Concerto al Circo Massimo: varchi e divieti
In vista dell’evento che inizierà alle 21:00, l’area del Circo Massimo sarà blindata con quattro varchi di accesso su via dei Cerchi e via del Circo Massimo.
-
Divieti di sosta: Entro l’una del mattino del 31 dicembre scatterà lo sgombero forzato dei veicoli su viale Aventino (altezza via del Circo Massimo, direzione Piazza Albania).
-
Linee deviate: Dalle 7:00 del 31 dicembre fino al 2 gennaio, cambieranno percorso le linee 85, 87, 628 e C3.
ZTL no-stop nel Centro Storico
Attenzione per chi si muove in auto: è prevista l’attivazione straordinaria della ZTL Centro e Tridente.
-
Le telecamere resteranno accese senza interruzioni dalle 6:30 del 31 dicembre per tutta la giornata del 1° gennaio.
-
Il 1° gennaio la ZTL Centro terminerà alle 18:00, mentre quella del Tridente alle 20:00.
Biglietterie Atac
Se dovete acquistare titoli di viaggio, ricordate gli orari dei desk:
-
31 Dicembre: chiusura anticipata alle 18:30.
-
1° Gennaio: apertura ore 10:40, chiusura ore 20:00.
-
6 Gennaio (Epifania): attive dalle 7:00 alle 20:00.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.