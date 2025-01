Capodarte 2025, 67mila presenze

Circa 67 mila persone hanno salutato il nuovo anno con Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo. Si rinnova anche per questa IV edizione il grande successo di pubblico della grande festa di Roma Capitale che, per dare il via all’anno giubilare, ha promosso un ricco calendario di eventi culturali in tutti i 15 Municipi della città.

Più di 100 eventi, completamente gratuiti, hanno abitato 80 luoghi cittadini, tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, le biblioteche, i teatri, i cinema e ancora piazze, vie e molti altri luoghi della cultura eccezionalmente aperti al pubblico.

Una Festa lunga un giorno che ha messo al centro Roma come città plurale, interculturale e intergenerazionale, con tantissime iniziative dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dall’arte alla letteratura, con tante attività per bambine, bambini e famiglie.

Una giornata all’insegna della cultura e dell’intrattenimento di qualità che ha visto protagonista, in particolare, la musica con tantissimi concerti in tutta la città – non solo nei teatri e nelle sale concerto della Capitale – con diversi ospiti speciali.

Tosca ha incantato i 2000 spettatoti presenti sul Belvedere del Gianicolo eseguendo una versione dell’Adeste Fideles in iracheno al fianco dei 200 coristi de Il coro che non c’è diretto dal M° Dodo Versino. Prima dell’esibizione, l’artista ha dedicato un pensiero a Cecilia Sala – la giornalista detenuta dallo scorso 19 dicembre nel carcere di Evin in Iran – leggendo un brano tratto dal “Don Chisciotte” di Cervantes declinato al femminile.

Cuore di questa edizione, inoltre, sono stati gli eventi fuori dal centro. Centinaia le persone che hanno salutato il nuovo anno nelle piazze in cui erano attesi due artisti molto amati della scena musicale romana.

A Largo Arquata del Tronto a San Basilio, Giancane ha animato il piazzale del Mercato rionale con il suo indie-folk ironico e tagliente eseguendo brani quali “Strappati lungo i bordi” e “Sei in un paese meraviglioso”.

Nel Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda di via di Casal del Marmo, invece, si è tenuto il live di uno dei nomi più apprezzati del rap italiano, Rancore, che ha proposto alcune delle sue canzoni più note del suo repertorio, tra cui “Sunshine” ed “Eden”, con la quale ha vinto il premio come miglior testo al Festival di Sanremo 2020.

Anche quest’anno, nel corso della giornata è stato possibile visitare gratuitamente i musei e le mostre ospitate all’interno del Sistema Musei di Roma Capitale – che hanno registrato oltre 20 mila presenze – e di altri prestigiosi spazi espositivi cittadini. Aperti straordinariamente al pubblico anche aree archeologiche e siti monumentali della città.

Non sono mancate le visite guidate a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con curatrici e curatori delle mostre e importanti personalità del mondo accademico, dell’arte e della cultura.

“Capodarte 2025 è stato apprezzato da tantissime romane e romani di ogni fascia d’età che hanno preso parte agli oltre 100 eventi in programma ieri. Roma ha dimostrato ancora una volta di essere capace di celebrare la cultura in tutte le sue forme attraverso un palinsesto di qualità e ricco di eventi gratuiti diffusi in tutti i quartieri della Capitale.

Con il Capodanno al Circo Massimo e Capodarte 2025, abbiamo coinvolto quasi 150 mila cittadini in due giorni, un dato significativo che ci riempie di orgoglio” dichiara il Sindaco Roberto Gualtieri.

“Un successo straordinario, le romane e i romani hanno apprezzato il dispiegamento del programma in tutti i municipi, le borgate, i quartieri, e non solo nel centro della città. Un grande protagonismo giovanile soprattutto a Casal del Marmo e San Basilio”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio.

“E poi migliaia di persone nei musei, nelle biblioteche, nelle piazze adibite a performance, narrazioni ed eventi. Siamo pronti sin da subito a lavorare alla prossima edizione, moltiplicando i luoghi e le opportunità, affinché Capodarte diventi parte integrante fondamentale della programmazione culturale di Roma Capitale”, ha concluso l’Assessore.

Le iniziative di ROMA CAPODARTE 2025 Città nel Mondo sono state promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con i Municipi, con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Romaeuropa, Fondazione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, i Teatri in Comune e Nuovo Cinema Aquila; e poi ancora: Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Fondazione Piccolo America, EUR SpA, associazioni, operatrici e operatori culturali, artiste e artisti.

Con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura e la collaborazione di Lea e SIAE. Radio ufficiale Dimensione Suono Soft. L’identità visiva di Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo è stata realizzata da Testi Manifesti.

