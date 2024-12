Capodarte 2025, tutti gli eventi in città

Una festa lunga un giorno, in tutti i 15 Municipi, che mette al centro Roma come città plurale, interculturale e intergenerazionale. Il 1° gennaio si accendono i riflettori su Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo.

La quarta edizione della grande manifestazione di Roma Capitale accompagnerà, da mattina a sera, la prima giornata dell’anno giubilare con un fitto calendario completamente gratuito di oltre 100 iniziative.

Dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, dall’arte alla letteratura, con tante attività per bambine, bambini e famiglie, dedicate a chiunque vorrà trascorrere il Capodanno nella Città Eterna.

Per il nuovo anno Roma Capodarte 2025 Città nel Mondo propone un programma multidisciplinare che abiterà 80 spazi cittadini, tra cui i Musei Civici e gli altri spazi espositivi di Roma Capitale, le biblioteche comunali, i teatri, i cinema e i molti altri luoghi della cultura eccezionalmente e gratuitamente aperti per l’occasione.

Non mancheranno appuntamenti nelle piazze, nelle vie e in tantissimi altri spazi della città in cui festeggiare insieme l’inizio del 2025 all’insegna della cultura e dell’intrattenimento di qualità, grazie anche al prezioso contributo di tutti i Municipi che hanno partecipato alla programmazione valorizzando il patrimonio e le specificità dei propri territori.

Tra le sorprese che riserverà questa giornata, appuntamento dalle ore 15.30 sul Belvedere del Gianicolo dove, per il concerto Buon anno a Roma, buon anno al mondo, ospite d’eccezione sarà Tosca che, con Il coro che non c’è, composto da 200 coristi provenienti da varie formazioni corali romane e diretto dal M° Dodo Versino, eseguirà una versione dell’Adeste Fideles in iracheno.

Un potente messaggio di pace e condivisione per il nuovo anno, attraverso l’unione armonica di centinaia di voci. Attesa anche l’Anonima Armonisti, settetto vocale di musica a cappella che eseguirà brani della tradizione natalizia rivisitati in chiave pop (a cura dell’Associazione Culturale Decanto).

Dalle ore 17, in due luoghi meno centrali della città, sono in programma altrettanti eventi musicali con le esibizioni di artiste e artisti del territorio e in chiusura, alle ore 20, i concerti di due ospiti speciali: a Largo Arquata del Tronto a San Basilio, Giancane, musicista e cantautore romano, sarà sul palco con il suo indie-folk ironico e tagliente.

La piazza del Mercato Rionale vedrà esibirsi dal pomeriggio i CiaoRino, storica tribute band di Rino Gaetano capitanata da Alessandro D’Orazi, il duo pop Urbania e la cantautrice romana Alice Caronna (a cura di Spaghetti Unplugged).

Ci si sposta nel Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda di via di Casal del Marmo per il live di Rancore (sempre alle ore 20), tra i nomi più apprezzati del rap italiano, che offrirà un concerto-evento con brani da tutto il suo repertorio.

Lo precederanno sul palco, nel pomeriggio, il collettivo romano Ollaround e altri nomi emergenti della scena musicale del territorio (a cura di Cous Cous Unplugged).

Da non perdere, in apertura, gli open mic. In entrambi gli spazi, infatti, dalle ore 17, aspiranti musiciste e musicisti potranno salire sul palco portando al pubblico due loro brani (a cura di Spaghetti Unplugged; iscrizione in loco).

Il programma di Capodarte 2025 è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Gualtieri, dall’assessore alla Cultura, Smeriglio, Tosca, Rancore e Giancane.

“Capodarte 2025 ha un programma vastissimo. Sarà una giornata straordinaria di cultura, arte, musica, concerti e soprattutto di partecipazione diffusa in tutti i Municipi.

A Largo Arquata del Tronto a San Basilio dove si esibirà Giancane e nel Parcheggio dell’I.C. Pablo Neruda di via di Casal del Marmo dove canterà Rancore ci sarà una bella novità; i microfoni accessi a disposizione dei giovani musicisti. E ancora Tosca che ci porterà un coro di 200 voci ed eseguirà una versione dell’Adeste Fideles in iracheno” ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

“Città nel mondo significa città aperta, interculturale e intergenerazionale. Nei fondi Pnrr dedicati alla cultura abbiamo inserito ‘l’indice di perifericità’ che premia gli eventi che avvengono più lontani dal Campidoglio, per permettere di vivere la grande bellezza anche fuori dal centro.

Un lavoro corale con biblioteche, musei, dipartimento e Zètema che ci offre oltre 100 eventi in 80 siti, che partiranno dalle 10 del mattino.” ha aggiunto l’assessore Smeriglio.

“Sono davvero colpita dalla bellezza di questa cultura del decentramento. Io che sono nata in periferia so cosa significa andare a cercare cose e non trovarli nel quartiere.

È un segnale importante da sottolineare – ha dichiarato Tosca – Spero che la mia versione dell’Adeste Fideles in iracheno possa regalare agli ascoltatori l’estasi che si prova quando si ascolta la musica e quella musica ti porta lontano da dove sei in quelo momento. Questa sensazione in africano si chiama con una parola, taarab“.

“Sono felice di portare la mia musica e il mio rap in una dimensione di unione, tra centro e periferia. E sono felice anche della possibilità che avranno i giovani artisti di potersi esprimere attraverso la musica. La creatività crea unione e nuovi mondi” ha detto Rancore.

“La cosa che mi piace di più in assoluto è che ci saranno un sacco di ragazzi delle zone limitrofe che avranno un palco a disposizione. Spero ci saranno altre occasioni come queste in periferia. Il mio concerto? Cercherò di coinvolgere i presenti” ha concluso Giancane.

Scarica il PROGRAMMA completo degli eventi nei Municipi e quello delle MOSTRE.

