Carabinieri in azione tra Centocelle e Anagnina: identificati 170 sospetti, raffica di multe

Roma si sveglia con un nuovo giro di vite contro degrado e criminalità nelle periferie. I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno battuto a tappeto i quartieri di Osteria del Curato, Statuario, Centocelle e Gordiani, con particolare attenzione alle zone più critiche, come il Terminal Metro Anagnina e piazza dei Mirti.

L’operazione, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, ha portato a un bilancio tutt’altro che leggero: quattro persone denunciate, venti giovani segnalati per possesso di droga, 170 identificati, 100 veicoli controllati e multe per un totale di 13.700 euro.

Tra documenti rubati e coltelli nascosti nello zaino

I controlli sono scattati nelle prime ore della giornata e non hanno tardato a dare risultati. Il primo a finire nei guai è stato un 22enne egiziano, fermato dai militari e trovato in possesso di un documento d’identità rubato, intestato a un’altra persona. Una denuncia per ricettazione e via, prima di passare a un altro caso.

Nel frattempo, in un supermercato, un 49enne romano con precedenti pensava di farla franca nascondendo nello zaino alcuni prodotti alimentari. Peccato che i Carabinieri lo abbiano sorpreso in flagranza.

La sorpresa più inquietante, però, è arrivata con la perquisizione: nello stesso zaino l’uomo nascondeva un coltello da 10 centimetri, che gli è valso un’accusa aggiuntiva per porto d’armi o oggetti atti a offendere.

Furti fotocopia e un’esibizione inaspettata

Stessa dinamica anche per un 30enne del Bangladesh, anch’esso pizzicato mentre cercava di sottrarre della merce senza pagarla. In entrambi i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Ma il controllo più surreale è andato in scena in piazza dei Gerani, dove un 42enne italiano ha deciso di spogliarsi in pubblico senza apparente motivo. Per lui è scattata la denuncia per atti osceni.

Droga e multe, il conto finale dell’operazione

Nel corso della retata, i Carabinieri hanno anche intercettato 20 giovani con addosso hashish, marijuana, cocaina e crack. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Alla fine dei controlli, il bilancio è stato pesante anche per gli automobilisti: raffica di multe per un totale di 13.700 euro.

