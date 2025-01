Caravaggio ritorna a Roma per il Giubileo

Dal 7 marzo al 6 luglio 2025, in occasione delle celebrazioni del Giubileo, le sale di Palazzo Barberini ospiteranno una mostra dedicata a Caravaggio – pseudonimo di Michelangelo Merisi – uno dei più grandi artisti della storia dell’arte occidentale che visse a cavallo tra il Cinquecento ed il Seicento.

Le sue opere – contraddistinte da un forte realismo e da un uso scenografico della luce – segnarono una rottura fondamentale con la tradizione pittorica dell’epoca, fino ad arrivare ad influenzare la successiva arte barocca.

Grazie al suo straordinario talento, il Merisi godette di una notevole fama a livello internazionale e poté contare sul sostegno di illustri protettori.

Tuttavia, per via del suo animo inquieto e burrascoso, trascorse una vita all’insegna degli eccessi e della sregolatezza e finì più volte in carcere per diversi tipi di reati. Il 28 maggio del 1606 venne condannato a morte per l’omicidio di un suo rivale ma grazie all’aiuto dell’influente famiglia Colonna, riuscì a fuggire a Napoli e non scontò mai la sua pena.

La mostra Caravaggio 2025 – curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon – presenta al pubblico un’ampia selezione di prestiti provenienti da importanti istituzioni museali internazionali, tra cui troviamo: l’Ecce Homo e la Santa Caterina che provengono rispettivamente dal Museo del Prado e dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, Marta e Maddalena (Detroit Institute of Arts), il San Giovanni Battista (Nelson-Atkins Museum di Kansas City), il San Francesco in estasi (Wadsworth Atheneum of Art di Hartford) ed I Bari (Kimbell Art Museum di Fort Worth). Per la prima volta saranno così esposti, uno accanto all’altro, i dipinti Marta e Maddalena e Giuditta e Oloferne, per i quali Caravaggio si avvalse della stessa modella, vale a dire la cortigiana Fillide Melandroni. Inoltre, il percorso espositivo comprende anche il Martirio di sant’Orsola, l’ultima opera realizzata da Caravaggio che è attualmente conservata presso le Gallerie d’Italia di Palazzo Piacentini a Napoli, sede storica del Banco di Napoli. Assolutamente da non perdere è il Ritratto di Maffeo Barberini che è stato solo recentemente presentato al grande pubblico, in quanto per anni ha fatto parte di una collezione privata.

DOVE: Palazzo Barberini – via delle Quattro Fontane, 13;

QUANDO: dal 7 marzo al 6 luglio 2025;

CONTATTI: https://barberinicorsini.org/

