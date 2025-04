Cardellini sequestrati e liberati a Roma: il salvataggio della fauna selvatica

Roma, Centro Recupero LIPU, via Aldovrandi. Qui, presso la sede della LIPU, sono stati rimessi in libertà i 16 cardellini sequestrati lo scorso 13 febbraio 2024. Un’operazione che ha visto coinvolti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, il Nucleo Forestale e il CITES, un’azione concreta per la protezione della fauna selvatica.

Quel pomeriggio di febbraio dello scorso anno, durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura con a bordo due cittadini romani, un uomo di 68 anni e uno di 55, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 4 gabbie contenenti ben 16 esemplari di cardellini (Carduelis carduelis), una rete da uccellagione, un cesto per la custodia di volatili, tre dispositivi elettronici di richiamo acustico per uccelli, un coltello da caccia, una roncola e due cartucce calibro 12.

Non fermandosi alla sola verifica del veicolo, i Carabinieri hanno esteso il controllo alle abitazioni dei due uomini, trovando un’ulteriore gabbia con altri due cardellini, una voliera con 22 piccioni e tre gabbie retate. Il materiale, insieme agli uccelli, è stato sequestrato.

Gli esemplari di cardellini, nonostante le difficoltà subite, sono stati affidati al Nucleo Forestale e portati al Centro Recupero LIPU. Qui, dopo il dissequestro, è stato possibile procedere alla loro liberazione.

La decisione di restituire la libertà agli uccelli segna un passo importante nella tutela della fauna selvatica, che, purtroppo, spesso è vittima di attività illegali come l’uccellagione.

Per i due indagati, l’accusa è grave: sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma con l’imputazione di “detenzione di uccelli appartenenti alla fauna selvatica”, “utilizzo di richiami acustici meccanici, elettromagnetici o elettromeccanici”, “detenzione di trappole per fauna selvatica”, “porto di armi e oggetti atti a offendere” e “detenzione abusiva di armi”. Tuttavia, va sottolineato che i due uomini sono presunti innocenti fino a una sentenza definitiva.

La liberazione dei cardellini rappresenta un piccolo, ma significativo, segno di speranza per la protezione degli animali selvatici, troppo spesso oggetto di traffici illegali.

