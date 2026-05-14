Carne mal conservata e senza controlli: maxi sequestro all’Esquilino

Il cuore multietnico di Roma torna sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine. Un’operazione di controllo straordinario, condotta dai Carabinieri della Compagnia Piazza Dante insieme agli ispettori del servizio veterinario della Asl Roma 1, ha portato alla luce l’ennesimo capitolo di irregolarità alimentari tra i banchi del Mercato Esquilino.

Cento chili di carne fuori norma

Il bilancio dell’ispezione igienico-sanitaria è pesante: un quintale di carne è stato sottratto al consumo umano e immediatamente avviato alla distruzione.

I prodotti sono stati trovati in cattivo stato di conservazione e, quel che è peggio, risultavano di provenienza ignota, privi di qualsiasi tracciabilità che ne garantisse la sicurezza per i cittadini.

Per il titolare del banco, oltre al sequestro della merce, è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Un intervento che si somma ai numerosi sequestri di carne e pesce che, negli ultimi mesi, hanno acceso i riflettori sulla necessità di un monitoraggio costante in uno degli snodi commerciali più frequentati della Capitale.

Nonne e nipoti: la strana coppia del taccheggio

Ma i controlli dei Carabinieri, estesi a tutto il rione, hanno riservato sorprese anche sul fronte della micro-criminalità. In un esercizio commerciale del centro, i militari hanno denunciato a piede libero due donne, protagoniste di un episodio che ha del singolare per l’anagrafe dei soggetti coinvolti.

A finire nei guai sono state una ragazza di 22 anni e una donna di 80 anni, entrambe romane, sorprese a rubare indumenti e oggetti di bigiotteria. La “strana coppia” del furto aveva già occultato merce per un valore superiore ai 200 euro, prelevandola direttamente dagli scaffali.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al negoziante, mentre per la giovane e l’anziana è scattata la denuncia per furto.

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