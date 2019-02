Carnevale 2019 a Centocelle. Il Giovedì Grasso nella Rete d’Imprese Robinie

Colore, musica, animazione e spettacolo: è il Carnevale 2019 della Rete d’imprese Robinie, l’aggregazione di commercianti distribuiti sull’omonima via delle Robinie, nel tratto compreso tra Via Tor De’ Schiavi e via delle Azalee, e di via dei Noci, via dei Narcisi, Piazza delle Peonie e via dei Frassini.

Il 28 Febbraio, Giovedì Grasso per il Carnevale 2019, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 si alterneranno in strada in un corteo itinerante e coinvolgente giocolieri, trampolieri e mascotte di amatissimi personaggi dei Cartoon. Tra le attività commerciali in Rete volteggeranno bolle di sapone giganti per i bambini in maschera. Un servizio di face painting contribuirà a rendere ancora più caratteristico questo tripudio di colori.

Dalle 15:00 in corrispondenza di Autoricambi Robinie, sarà attiva la Carnival’ s Car station, la stazione dello speciale pulmino personalizzato dedicato al Carnevale che trasporterà eccezionalmente figuranti e bambini per foto e piccoli tour nell’area interessata dalle attività aderenti alla Rete d’imprese Robinie.

I bambini in maschera potranno, inoltre, prendere parte a due mini sfilate: la prima alle ore 16:00 in via delle Robinie 54D, presso la Tappezzeria Robinie e la seconda alle ore 17:30 in prossimità della Storica Gioielleria Fortunato e del Bar California. Non mancheranno sfiziose e gustose sorprese per i piccoli partecipanti.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio, bando “Reti d’imprese tra attività economiche su strada”, finalizzato al rilancio della competitività dei negozi di vicinato e alla valorizzazione del territorio. Un progetto di Marketing territoriale, con la realizzazione di un piano di innovazione per le imprese aderenti che ha condotto anche alla realizzazione di un’applicazione mobile per la promozione dei prodotti, per affrontare le sfide lanciate dall’e-commerce. Scaricando l’applicazione InRete! è possibile scoprire l’elenco delle attività aderenti, disponibile anche sulla pagina Facebook “Rete d’imprese Robinie” (@CentocelleinRete).

Attraverso il finanziamento regionale la Rete ha inoltre programmato un progetto di restyling e decoro urbano dell’area commerciale che, come ha annunciato la Presidente di Rete, Dafne Noemi Tavaniello, titolare dell’Autoscuola Delta, in via delle Robinie, sarà ufficializzato nella prossima primavera. Intanto, continuano con il Carnevale le attività di animazione territoriale per coinvolgere la cittadinanza e ristabilire i sani rapporti di collaborazione e condivisione sociale attraverso la promozione dell’arte, della cultura e del folklore.

Appuntamento dunque il 28 Febbraio dalle ore 15:00 presso il Bar Robinie, dove si aprono i festeggiamenti di questo Giovedì Grasso all’insegna del divertimento.