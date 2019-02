Carnevale a Centocelle il 2 febbraio 2019

Il Comitato Feste della Parrocchia di San Felice da Cantalice da appuntamento a tutti alle ore 15.00 a Piazza dei Gerani punto d’incontro da dove partirà la sfilata per il tredicesimo Carnevale a Centocelle che percorrerà Via dei Castani per giungere a Piazza San Felice da Cantalice.

“Fantasia in maschera …” è il titolo del tema proposto.

Tutte le scuole partecipanti potranno liberamente rappresentare il tema della fantasia in maschera con gruppi suddivisi per classe.

Maschere varie coinvolgeranno il pubblico in esilaranti momenti d’animazione. In Piazza San Felice verranno allestiti alcuni siti per il divertimento dei bambini fino al termine della manifestazione. Come nelle precedenti edizioni i volontari dell’Associazione Planet Onlus cureranno il servizio d’ordine

Il divertimento è assicurato!

Info: Parrocchia San Felice da Cantalice – Piazza San Felice da Cantalice 20 – Tel 062305791—-Fax 0623231748 www. parrocchiasanfelice.org