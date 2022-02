Carnevale per guerrieri, antichi romani o…mammut ai Musei Civici 

In maschera, certo. Ma non per la solita passeggiata in centro con mamma e papà, piuttosto per incarnare personaggi di scene storiche (e preistoriche). E’ il filo conduttore del Carnevale a regola d’arte, il Carnevale 2022 della Sovrintendenza Capitolina – Sistema Musei Civici di Roma Capitale.

I bambini possono così trasformarsi in guerrieri e principi dell’età napoleonica (al Museo Napoleonico), in animali preistorici al Museo Pleistocenico di Casal de’ Pazzi, in antichi romani al Museo delle Mura e al Parco dell’Acquedotto Vergine. Il tutto dal 24 febbraio al 1° marzo.

Un buon modo per vivere “dall’interno” gli spazi museali, divenendone – per il tempo del gioco – parte vitale e attiva, prendendo intanto confidenza con i luoghi. Stessa idea di fondo alla Galleria d’Arte Moderna, con una caccia al tesoro che si snoda tra le sculture esposte e le sale in cui è allestita la mostra Materia nova.

Le attività sono gratuite ma si pagano i biglietti all’ingresso dei musei. Tutto gratis, invece, con la Mic Card. Vedi il programma in dettaglio nel portale dei Musei in Comune.