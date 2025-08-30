Carpineto Romano, fermato in scooter con droga: in casa un mini “market” della cocaina

Serata movimentata a Carpineto Romano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno messo fine all’attività illecita di un 49enne del posto, sorpreso con cocaina e hashish pronti per lo spaccio.

Tutto è iniziato quando i militari hanno intimato l’alt all’uomo a bordo del suo ciclomotore. La guida incerta e l’atteggiamento nervoso hanno subito insospettito i Carabinieri.

Dal controllo personale sono saltati fuori sei grammi di cocaina, cinque di hashish e 750 euro in contanti, probabile incasso della serata.

L’operazione è poi proseguita a casa del 49enne, dove i militari hanno trovato quello che sembrava un piccolo “magazzino della droga”: altre dosi già pronte alla vendita, per un totale di 13 grammi di stupefacente, materiale da taglio, un bilancino di precisione e persino appunti che dimostravano l’attività di spaccio.

Accompagnato in caserma, per l’uomo sono scattate le manette. Portato davanti al giudice del Tribunale di Velletri, l’arresto è stato convalidato: per lui è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione ai Carabinieri.

