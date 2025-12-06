Carta d’identità elettronica, apertura straordinaria dei municipi: arriva la Notte Bianca

Una “notte bianca” dedicata ai documenti, pensata per venire incontro ai cittadini e accorciare le liste d’attesa. Sabato 13 dicembre torna l’appuntamento con la Notte Bianca delle CIE, l’iniziativa che permetterà di rinnovare la Carta d’Identità Elettronica in orario serale grazie all’apertura straordinaria di nove municipi e del PIT di via Petroselli.

Dalle 19 fino a mezzanotte – con alcune sedi operative già dal pomeriggio – gli sportelli anagrafici dei Municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII, XIV e il Punto Informativo Territoriale saranno attivi esclusivamente per l’emissione della CIE, con personale dedicato e accesso su appuntamento.

Un’opportunità in più per chi fatica a trovare posto nelle fasce diurne o ha bisogno del documento in tempi rapidi.

Per partecipare sarà necessario prenotare la propria fascia oraria sull’Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle 9 di giovedì 11 dicembre e fino a esaurimento disponibilità. Per completare la procedura occorreranno fototessera, vecchio documento e un metodo di pagamento elettronico.

“La Notte Bianca delle CIE è un’iniziativa pensata per semplificare la vita ai cittadini,” spiega l’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati Pino Battaglia. “Aprire i municipi anche in fascia serale significa offrire maggiore flessibilità, ridurre le liste d’attesa e avvicinare i servizi pubblici ai reali bisogni delle persone”.

Orari e sedi aperte sabato 13 dicembre

PIT Via Luigi Petroselli 52 – aperto 19:00-24:00

Municipio I – Circonvallazione Trionfale 19, 19:00-24:00

Municipio II – via Dire Daua 11, 19:00-24:00

Municipio III – via Fracchia 45, 19:00-24:00

Municipio IV – via Alberto Pollio 50, 16:00-22:00

Municipio VII – Piazza di Cinecittà 11, 19:00-24:00

Municipio X – via Claudio 1 (Ostia), 19:00-24:00

Municipio XIII – via Aurelia 470, 19:00-24:00

Municipio XIV – Piazza S. Maria della Pietà 5, 19:00-24:00

