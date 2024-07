“Cartoline romane” da una città sfuggente e incontenibile

Roma è una città sfuggente e impossibile da contenere in una sola storia. Infatti i Romani, come cives, rendono bella Roma perché è gente che ancora vede gli altri. Amori, affetti, famiglia, solitudini, riflessioni e ricordi vibrano nel contesto di una Roma che è, di volta in volta, conforto, compagna ma anche nemica, poi di nuova pura gioia ed eterno conflitto.

Frasi indicative si ritrovano nel libro di AA. VV. “Cartoline romane”, presentato il 14 settembre 2024 dal suo curatore Alessio Dimartino, presso la Libreria Sinestetica in viale Tirreno 70 A/B, che riflettono questi aspetti: “E c’erano campioni formidabili, meravigliosamente umani”, “Che nostalgia per quegli uomini veri”, “Il tifo per la Roma non ha età”, “Roma per sempre”, “Si amava Roma così com’era: una donna non bella, ma alla quale avevamo consegnato il cuore”, “Magica che come un unico gladiatore invincibile aveva conquistato lo scudetto”, “Roma caput mundi”, “Ricordo indelebile di passione e gloria”.

Roma prende vita attraverso le parole di autori che l’hanno vissuta in diversi momenti ma con lo stesso pensiero: sentirsi a casa.

