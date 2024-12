Casa della Salute Labaro-Prima Porta, inaugurato il servizio di screening mammografico

Inaugurato presso la Casa della Salute Labaro-Prima Porta il servizio di screening mammografico di primo livello per la prevenzione del tumore al seno, ottavo centro dedicato nel territorio della ASL Roma 1 e primo nel Distretto 15.

Grazie all’implementazione di un sistema mobile di mammografia, la ASL Roma 1 aumenta la capillarità della propria offerta di screening oncologici sul territorio offrendo un nuovo punto di accesso agli esami diagnostici dedicati alla popolazione femminile.

Il sistema, dotato di tecnologie di ultima generazione, è supportato da un team dedicato di tecnici e sanitari per garantire elevati standard qualitativi, efficienza operativa e massima attenzione alle esigenze delle pazienti.

L’attivazione del nuovo centro segna un importante passo in avanti nella tutela della salute delle donne del territorio. Ultima di una serie di iniziative avviate nel 2024 per promuovere la cultura della prevenzione, con il centro di Labaro-Prima Porta la ASL Roma 1 punta a ridurre ulteriormente le barriere all’accesso per la diagnosi precoce del tumore al seno, una delle patologie più diffuse nella popolazione ma prevenibile sottoponendosi regolarmente ai programmi di screening.

La mammografia è infatti uno strumento essenziale per individuare eventuali anomalie in fase precoce, quando le possibilità di cura sono maggiori e meno invasive.

Presente alla cerimonia il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle: “Il poliambulatorio è un punto di riferimento importante per la Comunità locale. La vitalità del quartiere e la densità della popolazione, sia adulta che giovane, rendono fondamentale l’espansione delle attività di prevenzione primaria e secondaria.

Un esempio concreto di questo impegno è l’avvio dello screening mammografico, che sarà disponibile anche in modalità overbooking per soddisfare al meglio le esigenze delle residenti. Ringrazio il Presidente Torquati per questa tangibile sinergia”.

“Quella di oggi è una giornata importante per tutto il nostro territorio. L’apertura del nuovo presidio ASL Roma 1 alla Casa della Salute di Labaro per lo screening mammografico di primo livello segna un ulteriore passo per la prevenzione dei nostri cittadini” ha dichiarato Daniele Torquati, Presidente del Municipio XV, “ringrazio il Commissario Straordinario della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata per il nostro territorio, che attraverso le giornate gratuite di screening oncologici e questo nuovo presidio prosegue attivamente nel percorso di cura e tutela dell’intera Comunità”.

Le donne residenti nel Distretto 15 tra i 50 e i 74 anni saranno invitate a partecipare allo screening mammografico presso la Casa della Salute tramite una comunicazione dalla ASL Roma 1.

Due specialisti del reparto di radiologia del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri analizzeranno indipendentemente il risultato dello screening e, qualora fossero riscontrate anomalie, inviteranno le pazienti a effettuare approfondimenti presso il reparto di radiologia sempre del San Filippo Neri.

Quante, nella fascia di età 50-74 anni, fossero interessate a partecipare allo screening mammografico, possono inoltre prenotare gratuitamente il loro appuntamento attraverso il portale regionale ‘Prenota Smart’ all’indirizzo https://prenotascreening.regione.lazio.it/ o tramite il Numero Verde 800 536 693 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00).

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.