Casal Bernocchi cambia volto: partiti i lavori per strade più sicure e attraversamenti rialzati

Casal Bernocchi volta pagina. Dopo anni di richieste, segnalazioni e promesse, sono finalmente partiti i lavori per la messa in sicurezza delle strade più dissestate del quartiere dell’entroterra del Municipio X.

L’intervento ha preso ufficialmente il via il 29 maggio e interesserà arterie cruciali come via Egidio Garra, via Giovanni Andrea Scartazzini e via Pavullo nel Frignano, fino all’intersezione con via Bernardino Daniello.

Si tratta di un intervento ampio, che prevede non solo il rifacimento del manto stradale ma anche il ripristino completo della segnaletica orizzontale. E per garantire una viabilità più sicura anche per i pedoni, verranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, in punti strategici per il quartiere.

“Abbiamo scelto di lavorare solo nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 16.30, per ridurre al minimo i disagi ai residenti”, ha spiegato Leonardo Di Matteo, presidente della commissione mobilità, annunciando l’apertura dei cantieri. La fine dei lavori è prevista per il 6 giugno.

Uno dei nuovi attraversamenti sarà posizionato proprio di fronte all’Istituto comprensivo Carotenuto, plesso Scartazzini, per garantire maggiore sicurezza all’ingresso e all’uscita degli alunni.

L’altro verrà realizzato all’incrocio con via Luigi Pietrobono, una zona densamente abitata con molti accessi condominiali a raso, che richiede attenzione particolare per chi si muove a piedi.

Ma gli interventi non si fermano qui.

“Nei mesi scorsi abbiamo completato altri lavori fondamentali, come la realizzazione di una nuova rete drenante di 70 metri in via Scartazzini”, ha ricordato Guglielmo Calcerano, assessore ai lavori pubblici. “L’obiettivo è ottimizzare la raccolta delle acque piovane ed evitare ristagni e fenomeni di ruscellamento. Abbiamo anche rifatto due marciapiedi e sistemato le canalette per il deflusso delle acque”.

A completare il quadro di un quartiere in trasformazione, c’è anche il riordino del trasporto pubblico locale. Sono state infatti riposizionate le fermate della linea 013 nelle vicinanze del plesso scolastico, per permettere a genitori e studenti di raggiungere l’edificio in sicurezza, senza dover camminare lungo tratti sprovvisti di marciapiedi.

“Questi interventi sono una risposta concreta alle tante richieste del comitato di quartiere e dei residenti – ha aggiunto Di Matteo – che da tempo chiedevano un piano per rendere più sicure le strade di Casal Bernocchi”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.