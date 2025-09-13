Casal Bertone, coppia fermata con cocaina nascosta in due astucci metallici: arrestati

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’operazione antidroga.

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Bertone, in coordinamento con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un uomo di 58 anni e una donna di 57, entrambi italiani e con precedenti, sorpresi con diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Il controllo è scattato in viale Altiero Spinelli, quando una pattuglia ha fermato una Smart ForTwo con a bordo la coppia. L’atteggiamento visibilmente agitato dei due ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione più approfondita.

La ricerca ha dato subito esito positivo: sotto il sedile passeggero, nascosti in due astucci metallici simili a quelli per caramelle e fissati con calamite, i Carabinieri hanno rinvenuto 21 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi.

Addosso alla donna, inoltre, sono stati trovati altri 4 involucri della stessa sostanza, pari a 3,6 grammi.

La droga è stata sequestrata e inviata ai laboratori per le analisi, mentre la coppia è stata portata in caserma per le formalità di rito. Successivamente, i due sono stati accompagnati in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto.

