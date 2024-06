Casal Bertone, donna sorpresa a verniciare parabrezza di alcune auto: denunciata

È stata colta sul fatto. Anzi, con un rullo e un barattolo di vernice bianca, con cui poco prima aveva deturpato 22 auto parcheggiate in via Ettore Fieramosca, nella zona di Casal Bertone. Una donna di 36 anni è stata denunciata dai carabinieri.

Numerose le chiamate dei cittadini al 112 che segnalavano una persona intenta a “pitturare” i parabrezza di alcune auto in sosta.

I carabinieri, in breve tempo, hanno identificato la presunta colpevole, per la quale sarà inviata una relazione alla Procura, denunciandola per danneggiamento di proprietà altrui.

Sono in corso le acquisizioni delle denunce da parte di tutti i proprietari dei veicoli danneggiati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙