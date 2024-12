Casal Bertone, rubata borsa griffata a colazione: ladra incastrata con il bottino in fuga

Sembrava una mattina come tante in un bar sulla via Tiburtina, in zona Casal Bertone. La calma delle colazioni è stata però interrotta da un episodio al cardiopalma: una giovane donna, con l’aiuto di una complice, ha adocchiato e rubato una borsa Louis Vuitton dal valore di circa 1.000 euro. Una fuga rocambolesca che si è conclusa con l’arresto di una delle due, mentre l’altra è riuscita a dileguarsi.

Tutto è iniziato con una mossa fulminea. La vittima, intenta a godersi un momento di relax al tavolino del bar, aveva appoggiato la sua preziosa borsa accanto a sé.

La tentazione si è rivelata irresistibile per la ladra 26enne di origine romena, che, approfittando di un attimo di distrazione, si è impossessata del bottino e si è data immediatamente alla fuga, seguita dalla complice.

Ma il gesto non è passato inosservato: i clienti del bar, accortisi del furto, non hanno esitato a intervenire. Dopo aver avvisato le forze dell’ordine, alcuni si sono messi sulle tracce delle due donne, che correvano a perdifiato verso la vicina stazione Tiburtina.

Grazie alla segnalazione, una pattuglia del Commissariato Sant’Ippolito è intervenuta tempestivamente. Gli agenti hanno bloccato la 26enne nei pressi di Portonaccio, ancora con la borsa rubata tra le mani.

La complice, più abile o più fortunata, è riuscita a scomparire nel caos cittadino.

La ladra è stata identificata e arrestata, mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria, ancora scossa per quanto accaduto. Ora le indagini proseguono per individuare la complice sfuggita alla cattura.

