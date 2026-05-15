Casal Bruciato, sfiorata la rissa per una consegna non pagata: rider fermato dai carabinieri

Una consegna di cibo finita in pochi minuti nel caos, tra le minacce e una catena brandita come un’arma in mezzo alla strada. Momenti di forte tensione questa mattina a Casal Bruciato, dove un rider e un cliente sono arrivati a un passo dallo scontro fisico per un pagamento contestato di pochi euro.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Cipriano Facchinetti. Secondo una prima ricostruzione, il fattorino aveva appena consegnato un ordine in un’attività della zona quando, al momento di riscuotere il denaro, sarebbe nato un acceso diverbio con il destinatario della consegna, che si sarebbe rifiutato di pagare.

Da lì la situazione è precipitata rapidamente. Il rider, visibilmente alterato, avrebbe iniziato a urlare e a colpire con calci alcuni arredi urbani davanti ai passanti increduli.

Poi il gesto che ha fatto temere il peggio: l’uomo ha staccato la catena della bicicletta impugnandola per intimidire il cliente e costringerlo a saldare il conto.

A chiamare il 112 è stato paradossalmente lo stesso rider, esasperato dal mancato pagamento. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno riportato la calma evitando che la lite degenerasse in aggressione.

Dopo la mediazione dei militari, il cliente ha infine consegnato il denaro dovuto al fattorino, chiudendo la vicenda senza feriti né denunce.

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