Casal de’ Pazzi, colpo fallito al ristorante: bloccato mentre tenta di aprire la cassa

La cassa non voleva saperne di “collaborare” e lui, un 45enne di origini albanesi, era ancora lì a trafficarci quando all’alba la Polizia di Stato lo ha sorpreso all’interno di un ristorante di Casal de’ Pazzi.

L’allarme scattato poco dopo le 6 del mattino ha fatto partire le Volanti dalla Questura di Roma verso il locale, che a quell’ora avrebbe dovuto essere chiuso. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta semiaperta. Entrando in silenzio, hanno intercettato l’uomo chino sulla cassa, impegnato a forzarla.

Alla vista delle divise, il ladro ha tentato una fuga improvvisata, ma è stato bloccato pochi metri più in là. Il sopralluogo ha rivelato che, oltre al denaro, l’uomo aveva preparato una carriola piena di bottiglie di vini e liquori di pregio, pronta per essere portata via.

Il 45enne è stato arrestato per furto aggravato. La Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto, mettendo fine a un colpo fallito che, se riuscito, avrebbe svuotato la cantina del ristorante.

