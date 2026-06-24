Casal del Marmo, notte di follia nel carcere minorile: agente colpito al volto con un battiscopa, ferito con 4 punti di sutura

Nuova notte di violenza e caos all’interno dell’istituto penale per minorenni di Casal del Marmo.

Nella serata di ieri, martedì 23 giugno 2026, la struttura detentiva della Capitale è stata teatro di una violenta rivolta che ha portato al ferimento di un agente della Polizia Penitenziaria, colpito brutalmente al volto e finito in ospedale.

L’episodio, l’ultimo di una lunga scia di eventi critici, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza dei penitenziari minorili, dove sempre più spesso sono ristretti detenuti ormai maggiorenni ma rimasti nel circuito della giustizia minorile.

L’aggressione in cella e i roghi nella notte

La scintilla è scoppiata intorno alle ore 21:00. Secondo la ricostruzione sindacale, un detenuto straniero maggiorenne ha dato in escandescenze all’interno della propria cella.

Utilizzando la forza, il giovane è riuscito a svellere un grosso frammento di battiscopa, trasformandolo in un’arma contundente. Quando l’agente di servizio si è avvicinato per tentare di ricondurlo alla calma, il detenuto gli ha scagliato il pezzo di pietra dritta in faccia.

L’impatto è stato violentissimo. Il poliziotto è stato soccorso immediatamente dai colleghi e dal personale medico, riportando una profonda ferita lacero-contusa che ha richiesto l’applicazione di quattro punti di sutura sul volto e una prognosi iniziale di sette giorni.

L’aggressione non ha fermato il detenuto, che ha continuato a vandalizzare i locali e ha appiccato alcuni principi d’incendio bruciando materassi e suppellettili.

Solo il tempestivo intervento in forze del personale penitenziario ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero reparto, mettendo in sicurezza la struttura.

La denuncia del sindacato: «Polizia abbandonata a rischi quotidiani»

A sollevare il caso è il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), che da mesi denuncia il declino della sicurezza negli istituti del Lazio. «Siamo di fronte a un fatto gravissimo che conferma una situazione ormai insostenibile», commentano duramente il segretario generale Donato Capece e il segretario nazionale per il Lazio Maurizio Somma:

«Gli uomini e le donne della Penitenziaria continuano a lavorare in contesti degradati, sotto organico e a stretto contatto con soggetti estremamente problematici, esponendosi a rischi fisici quotidiani. Servono tutele e interventi d’urgenza».

La notte di fuoco segue una striscia di eventi altrettanto preoccupanti registrati nella stessa struttura nel corso della settimana. Durante alcune perquisizioni straordinarie, i baschi azzurri avevano già scovato e sequestrato quattro smartphone, due caricabatterie e circa 60 grammi di hashish destinati allo spaccio interno.

Pochi giorni prima, inoltre, si era sfiorata la rivolta di massa quando un gruppo di giovani detenuti si era allontanato abusivamente dai padiglioni per occupare le aree verdi dell’istituto, rifiutandosi per ore di rientrare nelle celle.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza