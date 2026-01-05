Casal del Marmo, sorpreso con le ruote rubate nel bagagliaio: arrestato 57enne

Non è passata inosservata la manovra sospetta di un’utilitaria che, intorno alle 03:30 di questa notte, cercava di allontanarsi silenziosamente da un’area di sosta privata in zona Casal del Marmo.

Il conducente, sperando di sfruttare l’oscurità e il silenzio della notte post-maltempo, stava viaggiando a fari spenti, ma è stato intercettato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile in transito per il controllo del territorio.

Il controllo e la scoperta

I militari hanno deciso di invertire la marcia e bloccare il veicolo per un’ispezione. Alla guida è stato identificato un 57enne romano, volto già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

Il motivo di tanta cautela nel guidare è apparso subito chiaro non appena i Carabinieri hanno aperto il bagagliaio: all’interno erano stipati quattro pneumatici completi di cerchioni, ancora sporchi e chiaramente rimossi da pochissimo.

Refurtiva riconsegnata

Un rapido sopralluogo nell’area parcheggio da cui l’uomo era appena ripartito ha permesso di individuare la “vittima”: una Smart lasciata sui mattoni, priva di tutte le ruote.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare immediatamente la proprietaria dell’auto, restituendole l’intera refurtiva prima ancora che potesse accorgersi del danno subito.

Il provvedimento

Il 57enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.