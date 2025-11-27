Casal Monastero, inaugurato il nuovo impianto di videosorveglianza

Oggi il quartiere di Casal Monastero compie un passo importante verso la sicurezza e la modernità: è stato inaugurato il nuovo impianto di videosorveglianza, frutto di un lungo lavoro di progettazione e della collaborazione tra istituzioni, comunità e rete di imprese locali.

Grazie ai fondi della Regione Lazio destinati alle Reti d’impresa, il Municipio Roma IV ha scelto di investire in sicurezza, installando sette postazioni di telecamere in punti strategici del quartiere, collegate alla Sala Sistemi di Roma e integrate nel circuito di sorveglianza della Capitale.

Le postazioni sono situate in:

Via Sant’Alessandro incrocio Via Tersilia la Divina

Via Ottaviano Conte di Palombara, intersezione Via Troilo il Grande

Via Tersilia la Divina, intersezione Via Ottaviano Conte di Palombara

Cabina Acea prossimità Area 30

Spartitraffico Viale Ratto delle Sabine (altezza bar Delfini)

Viale della Torre di Pratolungo, 7

Adiacenza asilo nido Casetta Gianni

Questo intervento rappresenta un impegno concreto per la prevenzione, il monitoraggio e la qualità della vita. La collaborazione con i commercianti è stata determinante: la loro capacità di fare rete e investire nel futuro del quartiere ha trasformato un’idea in realtà.

Inoltre, è stata installata una palina digitale in via Sant’Alessandro, uno strumento innovativo per promuovere le attività del quartiere e le iniziative istituzionali di Roma Capitale.

«Quando istituzioni, imprese e comunità lavorano insieme, i risultati arrivano. Questo progetto è la dimostrazione che la sicurezza è una priorità condivisa e che la collaborazione è la chiave per una città più vivibile e protetta», ha dichiarato il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.