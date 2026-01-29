Casal Palocco, addio allo Zk Squat: lo spazio era occupato dal 2002

È scattato alle prime luci dell’alba lo sgombero dello Zk Squat, storico spazio occupato nel quartiere Palocco, nel quadrante sud di Roma.

L’intervento è stato eseguito in attuazione di un’ordinanza del Questore di Roma, nell’ambito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal Prefetto.

Le operazioni, durate diverse ore, si sono svolte senza scontri gravi, anche se la tensione è rimasta alta per la presenza, all’esterno dello stabile, di un presidio di solidarietà organizzato da attivisti e simpatizzanti del collettivo.

All’interno dell’edificio le forze dell’ordine hanno rintracciato complessivamente 11 persone: dieci cittadini italiani e un cittadino olandese. Per tutti è scattata la denuncia per occupazione abusiva di edifici.

Lo stabile era noto come Zk Squat ed era attivo da anni come spazio autogestito, ospitando eventi musicali, laboratori culturali e assemblee politiche, diventando nel tempo uno dei centri sociali più longevi dell’area.

Conclusa la fase operativa, l’immobile è stato riconsegnato alla proprietà. I tecnici sono entrati nello stabile per avviare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza, con la blindatura degli accessi e la recinzione per prevenire nuove occupazioni.

Durante il presidio all’esterno, gli occupanti hanno rivendicato il valore sociale dell’esperienza, sottolineando come lo Zk non fosse soltanto un edificio, ma uno spazio di aggregazione e sperimentazione sociale. «Siamo nati per provare a costruire alternative radicali all’esistente in un quartiere difficile come Palocco», hanno dichiarato, lamentando la perdita di un luogo sottratto, a loro dire, alle logiche del profitto.

