Casal Palocco, il supermarket della droga è in famiglia: arrestati madre, figlio e compagno

Proseguono i controlli antidroga nel litorale romano, con un nuovo intervento dei Carabinieri che ha portato a tre arresti nel X Municipio.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma e condotta dai militari della Compagnia di Ostia, ha fatto emergere un’attività di spaccio all’interno di un’abitazione di Casal Palocco.

Tutto è partito da un controllo su strada, intorno alle 22:30, quando i Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 22enne romano, incensurato e apprendista termoidraulico. Il giovane è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di hashish, elemento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione in casa

Il controllo è stato esteso all’abitazione del ragazzo, dove i militari hanno scoperto un quantitativo ben più consistente di sostanza stupefacente.

Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti circa 180 grammi di hashish, in parte già confezionati, un bilancino di precisione, un coltello con residui di droga e 240 euro in contanti, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Il coinvolgimento della famiglia

Nel corso della perquisizione, i sospetti si sono allargati anche agli altri occupanti dell’abitazione. I Carabinieri hanno infatti ipotizzato un coinvolgimento della madre del giovane, una 43enne di origine polacca, e del compagno della donna, un 51enne romano con precedenti.

Nelle stanze riconducibili alla coppia sono stati sequestrati circa 280 grammi di marijuana, altri sei grammi di hashish, una pianta di cannabis in fase di crescita e 790 euro in contanti.

Arresti e misura cautelare

Al termine delle operazioni, e d’intesa con l’autorità giudiziaria, i tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso e posti inizialmente agli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Roma, in sede di convalida, ha confermato gli arresti disponendo per tutti e tre la misura dell’obbligo di firma presso la caserma.

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