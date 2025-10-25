Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Casal Palocco, incendio all’alba devasta il locale Fred 246: evacuati 15 residenti

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo, ancora da chiarire

Marco Rollero - 25 Ottobre 2025

Fiamme nella notte a Casal Palocco. Intorno alle 3 di sabato 25 ottobre, un incendio ha avvolto il locale Fred 246, situato tra viale Gorgia di Leontini e via Democrito, cuore della movida del quartiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia di Stato. A bruciare sono stati gli arredi interni e la veranda esterna del discoclub.

Per consentire le operazioni di spegnimento, 15 residenti delle vicine palazzine di via Democrito sono stati temporaneamente evacuati. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo, ancora da chiarire.

