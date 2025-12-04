Casal Selce: addio al centro rifiuti, al suo posto un polo per sport, cultura e servizi

Casal Selce si prepara a una trasformazione attesa da anni. L’Assemblea Capitolina ha approvato oggi la delibera che revoca la concessione ad AMA dell’area comunale di oltre 25 mila metri quadrati e ne cambia la destinazione: al posto del previsto centro raccolta rifiuti nascerà un moderno centro polifunzionale per attività socio-culturali, sportive e di pubblica utilità.

A firmare la delibera è il consigliere Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori Pubblici, che sottolinea come questa scelta risponda alle esigenze concrete del territorio.

«A Casal Selce c’è una forte carenza di spazi aggregativi e servizi di prossimità – spiega Stampete –. Ora lavoreremo con il Municipio, gli uffici e i cittadini per definire insieme funzioni e tempi del nuovo centro».

La delibera prevede anche la revoca degli atti precedenti, la riconsegna anticipata dell’area e l’avvio dell’iter progettuale in coordinamento con il Municipio XIII, per garantire che il nuovo centro risponda davvero alle necessità della comunità.

Stampete ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti, dalla Presidente del Municipio Sabrina Giuseppetti all’Assessore Alfonsi, fino ai Dipartimenti Ciclo dei Rifiuti e Patrimonio, sottolineando come il risultato sia frutto di collaborazione e lavoro condiviso.

Con questa decisione, Roma Capitale apre ufficialmente la strada a un polo che unirà sport, cultura e servizi, diventando un punto di riferimento per residenti di tutte le età e un nuovo cuore pulsante per Casal Selce e i quartieri limitrofi.

