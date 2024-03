Casamonica, sgomberata una maxi-villa alla Romanina

Operazione di sgombero nella giornata di oggi Martedì 5 Marzo 2024 di una delle ville di Roma della famiglia Casamonica, un’immobile con piscina in via Flavia Demetria 90, in zona Romanina, nella periferia sud-est della Tuscolana. Polizia, carabinieri e agenti della polizia locale di Roma Capitale ha sgomberato, la villa nella disponibilità di uno dei boss del clan, Giuseppe Casamonica, e già confiscata da tempo.

Una villa con piscina, arredo sfarzoso e cavalli di lusso d’oro in casa.Un simbolo di potere per il clan. Le forze dell’ordine giunte sul posto, hanno così eseguito lo sgombero dopo la sentenza definitiva da parte della Cassazione che aveva stabilito la confisca e il recente passaggio del bene immobile all’agenzia per i beni confiscati. La prima fase del provvedimento, che risale al 2022, era scattata sulla base delle indagini patrimoniali dei Casamonica.

All’epoca finirono nel mirino anche altre ville con piscine tra la Romanina e Frascati, gioielli dal valore di 30.000 euro, una stazione di servizio a marchio Ip con tanto di bar tabacchi a San Cesareo, un altro bar a Montecompatri, dieci polizze dal valore di oltre 30.000 euro e disponibilità bancarie per un valore di 65.000 euro presso una serie di istituti di credito. Un vero e proprio tesoro.

Una azione, quella eseguita oggi, che rientra nell’ambito del maxi blitz dell’operazione ‘Noi proteggiamo Roma’, nella quale furono arrestate 20 persone appartenenti al clan nel giugno 2020 e sulla quale ci sono state delle condanne. Qualche imputato, per la stessa indagine, scelse il rito abbreviato che sancì la condanna, tra gli altri, anche di Guerrino Casamonica detto Pelè e che, neanche dirlo, pure lui viveva in una lussuosa villa.

“Vorrei ringraziare le forze dell’ordine che hanno sgomberato i Casamonica della loro villa. Va individuato e colpito l’aspetto economico e poi far vedere che questi beni vengono affidati al servizio della comunità”, ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio.

