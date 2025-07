Case, minacce e mala: così la mafia siciliana e la vecchia “Roma criminale” volevano impadronirsi di Pomezia

Una voce roca, minacciosa, sussurra nel telefono: “Vengo dentro casa tua… prima ammazzo te, poi i tuoi figli.” Non è un film noir. È accaduto davvero, a pochi chilometri da Roma. Il bersaglio è E.R., imprenditore romano nel settore edile.

Il suo errore? Essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. O meglio: aver posseduto ciò che faceva gola a una strana alleanza criminale tra la mafia catanese e alcuni esponenti storici della Banda della Magliana.

Il piano: impadronirsi con la forza di tre appartamenti

L’obiettivo era chiaro: tre immobili in un complesso residenziale di Pomezia, da ottenere a prezzo stracciato, con le buone o – più spesso – con le cattive. Minacce, intimidazioni, una rete di complicità silenziose.

Nel cuore del piano, secondo le indagini della DIA, una sinergia inquietante: da un lato la violenza dei clan siciliani, dall’altro la “vecchia scuola” della mala romana.

Non mancava nemmeno il volto apparentemente insospettabile: un ex poliziotto, padre di una consigliera comunale della Lega, che avrebbe fatto da “facilitatore” nelle trattative, o meglio, da risolutore con metodi poco ortodossi.

Una mafia che non spara, ma sa dove colpire

Le nuove mafie non sempre sparano. Oggi usano telefoni, minacce sussurrate e pressioni psicologiche. Non cercano solo droga e racket, ma beni immobiliari, appalti e investimenti. La costa romana fa gola, e Pomezia è diventata una scacchiera perfetta per certe partite sporche.

Ma stavolta qualcosa è andato storto. L’imprenditore ha denunciato tutto. La DIA ha ascoltato, ha intercettato, ha collegato i fili. E ha scoperto un patto criminale ben oliato, che puntava a sradicare tre appartamenti dalle mani del legittimo proprietario, con una miscela di intimidazioni e promesse velenose.

