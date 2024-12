Casini-Leoncini-Dolfi: “Domenica 22 mattinata di sport a Piazza Bologna”

“Appuntamento domenica 22 dicembre, a piazza Bologna, dalle 10 alle 13 per una mattinata di sport e divertimento dedicata ai bambini. Un evento organizzato dal Municipio II in collaborazione con la società sportiva dilettantistica Fair Play e finanziato, quest’anno, con i fondi per le attività sportive che abbiamo appositamente stanziato con un nostro emendamento.

Sarà l’occasione per riscoprire alcuni giochi della tradizione popolare – il badminton, ad esempio, il tiro con l’arco, forza 4, il salto in lungo, le bocce – e per restituire una dimensione di partecipazione e socialità a uno spazio importante del quartiere. Ci auguriamo di vedere in piazza tante famiglie e tanti piccoli sportivi”.

Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II.

