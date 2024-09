Casini-Leoncini (IV): Aula approva nostra mozione su ripristino monumento De Gasperi

“L’Assemblea capitolina ha approvato oggi pomeriggio, con 18 voti favorevoli su 19, la nostra mozione urgente sul ripristino del monumento in memoria di Alcide De Gasperi, che si trova in via delle Fornaci.

L’opera, realizzata nel 2004 dall’artista Maria Dompè, versa infatti in condizioni indecorose a causa della mancata manutenzione, con gli impianti di irrigazione che non sono più funzionanti e con il piccolo prato che ricopre la struttura ormai completamente secco e abbandonato.

Con questo atto invitiamo quindi il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per ripristinare il monumento dedicato allo statista e il decoro di tutta l’area, cosa che ci auguriamo ora avvenga il più presto possibile.

Riteniamo infatti che la memoria sia un elemento fondamentale della nostra storia e la Capitale non può esimersi dal rendere adeguato omaggio a uno dei padri della Repubblica.

Ringraziamo quindi tutti i consiglieri e le consigliere che hanno votato convintamente questa mozione”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

