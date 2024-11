Casini-Leoncini (IV): dal Campidoglio ancora nessuna notizia su bando Ncc

“Pochi mesi fa era stato annunciato come imminente, ma del bando per il rilascio di duemila nuove autorizzazioni per Ncc non ci sono ancora tracce. Mentre la procedura per mille licenze taxi si avvia ormai alla conclusione, sugli Ncc il Campidoglio tace.

Si tratta di un tema che vogliamo approfondire e per questo motivo abbiamo protocollato oggi un’interrogazione all’Assessorato capitolino competente per conoscere i motivi di questo inaccettabile ritardo e avere risposte certe sui tempi di pubblicazione del bando.

In vista del Giubileo, con milioni di turisti in arrivo, diventa sempre più urgente potenziare l’intero sistema della mobilità cittadina, anche attraverso l’aumento delle licenze del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Roma deve cambiare il modello di riferimento e puntare in modo deciso sulla liberalizzazione del sistema. Solo così saremo in grado di offrire trasporti adeguati alle esigenze dei turisti e di tutti quelli che si muovono in città. È un obiettivo che non possiamo permetterci di fallire”.

Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

