Casini-Leoncini (IV): metro ferma per pioggia, servizio inadeguato per sfida Giubileo

“Torna il maltempo e la metropolitana va nuovamente in tilt. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, in piena ora di punta, quando un’improvvisa mancanza di alimentazione ha causato un black out totale della linea B che ha creato grandi disagi a migliaia di utenti, lasciati soli in balia degli eventi, alla disperata ricerca di bus sostitutivi e soluzioni alternative.

È successo ancora stamattina, sempre causa pioggia: disservizi pesanti in questo caso sulla linea A, con la stazione Cipro chiusa addirittura per allagamento.

Il quadro complessivo è preoccupante. Tante stazioni della metro versano in pessime condizioni, anche sotto il profilo dell’accessibilità, con ascensori e scale mobili fuori uso da anni, e in molti casi sono pericolose e insicure, terra di nessuno.

Il sistema del trasporto pubblico locale si conferma su livelli largamente insufficienti, lontano da standard accettabili.

Il Giubileo è ormai alle porte, metro e autobus saranno utilizzati da milioni di turisti, che andranno ovviamente ad aggiungersi al volume ordinario di passeggeri.

Per la grande sfida della mobilità siamo purtroppo ancora impreparati. Serve subito un’inversione di rotta”.

Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

