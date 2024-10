Casini-Leoncini (IV): presentata mozione su tensostruttura San Lorenzo, si trovi soluzione alternativa

“Abbiamo presentato una mozione urgente sulla tensostruttura di San Lorenzo, che ci auguriamo venga discussa e approvata in Assemblea capitolina già questa settimana. Raccogliamo così il grido di allarme lanciato da commercianti e residenti del quartiere – che abbiamo incontrato qualche giorno fa – per sollecitare l’Amministrazione, con un atto formale che portiamo all’attenzione dell’Aula, a trovare soluzioni alternative al previsto spostamento della struttura per l’accoglienza dei senza fissa dimora da piazza dei Cinquecento a via di Porta San Lorenzo.

Un trasferimento contro cui ci batteremo perché lo riteniamo poco funzionale, non solo dal punto di vista strettamente logistico-strutturale, ma anche da quello sociale e della sicurezza dal momento che andrebbe a gravare su una zona molto sollecitata sotto questo profilo, dopo lo sgombero di viale Pretoriano e dove sono già presenti altri stanziamenti di senza fissa dimora, presso Piazza dei Siculi e Parco del Caduti. Una situazione che rischia di diventare esplosiva.

È evidente che il tema dell’accoglienza rappresenta una sfida delicata e complessa, soprattutto in vista del Giubileo, ed è giusto affrontarla con la dovuta attenzione. Ma è altrettanto vero che le soluzioni non si possono calare dall’alto, senza ascoltare i territori e senza il necessario confronto con i cittadini”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

