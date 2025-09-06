Casolare in fiamme a Pratica di Mare, carabinieri eroi salvano un uomo intrappolato nel rogo

Pomeriggio di paura a Pratica di Mare, in via Campo Selva, lo scorso 4 settembre.

Due Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, liberi dal servizio, hanno notato una colonna di fumo alzarsi da un casolare e, senza esitare, si sono avvicinati. Lì, le fiamme divampavano tra le esplosioni di bombole di gas, minacciando la vita degli occupanti.

Immediata la reazione dei militari: hanno spronato gli abitanti a mettersi in salvo e scoperto che un uomo di 51 anni, di origine marocchina, era rimasto intrappolato all’interno.

Senza curarsi del pericolo, i Carabinieri si sono fatti strada tra fumo e calore, lo hanno individuato, sollevato e portato in salvo in un’area sicura, lontana dall’edificio ormai avvolto dalle fiamme.

L’arrivo dei colleghi delle Stazioni di Torvaianica e Tor de’ Cenci ha permesso di allertare il 118.

Durante le operazioni, entrambi i Carabinieri hanno inalato fumo, ricevendo le prime cure sul posto e successivamente trasferiti alla clinica “Sant’Anna” di Pomezia, dove sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 30 e 15 giorni.

L’uomo salvato, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze e ha rifiutato il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno domato il rogo, senza rilevare inneschi o acceleranti, e non si sono registrati danni ad altre abitazioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.