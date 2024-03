Cassonetti dati alle fiamme: nuovi roghi sulla Gianicolense e ad Acilia

Cassonetti dei rifiuti in fiamme,l’accaduto nella notte di Giovedì 7 Marzo 2024. Sono stati diversi i punti interessati tra Roma e Acilia. La prima segnalazione è arrivata in via Francesco Maidalchini (in zona Gianicolense) dove, in due punti molto distanti tra loro, sono stati dati alle fiamme i cassonetti senza, per fortuna, danneggiare auto.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato il rogo, anche i carabinieri della stazione Porta Portese che hanno iniziato ad indagare.

Stessa cosa è accaduta poco dopo ad Acilia in via Giordano Bruno Ferrari dove ignoti hanno dato alle fiamme due cassonetti. In questo caso sono rimaste danneggiate due auto, una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Indagano i carabinieri della stazione di Acilia.

