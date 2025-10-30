Castel di Leva, il Municipio IX consegna ai cittadini il nuovo parcheggio pubblico

A Castel di Leva il parcheggio di via Antonio Zanoni è finalmente realtà. Cinquanta posti auto, tutti pubblici e accessibili, con anche gli stalli per disabili, pronti ad accogliere i residenti del quartiere di Roma sud.

Un traguardo atteso a lungo (quasi dieci anni d’attesa), bloccato più volte da cavilli e burocrazia, che oggi diventa simbolo di una piccola ma significativa vittoria per il territorio.

La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dal Municipio IX, attraverso l’assessora ai Lavori Pubblici Ludovica Tranquilli, che ha raccontato passo per passo il lungo percorso di questa opera: «Fin dal nostro insediamento abbiamo ricevuto segnalazioni su via Zanoni. Sembrava un intervento semplice, quasi scontato, e invece si è rivelato un vero rompicapo tecnico-amministrativo».

E dire che tutto era stato deciso già nel 2008, quando la realizzazione del parcheggio venne inserita come standard urbanistico a carico dei costruttori della zona. Il consorzio portò a termine i lavori nel 2016, ma l’opera non fu mai completata del tutto.

Poi altri ritardi, verifiche e intoppi. «Solo a dicembre 2024 – spiega Tranquilli – l’assessorato capitolino ci ha dato il via libera alla presa in consegna, ma l’area era ancora in pessime condizioni».

Pali dell’illuminazione spenti, erbacce, rifiuti e problemi di sicurezza. Una situazione che ha richiesto ulteriori mesi di interventi.

«In dieci mesi – racconta l’assessora – siamo riusciti a ripristinare tutto: oggi il parcheggio è aperto e consegnato ai cittadini. È un piccolo esempio di quanto sia difficile far funzionare la macchina amministrativa, ma anche della volontà di non arrendersi».

Il nuovo parcheggio potrebbe presto ospitare anche un’area verde, aggiungendo un altro tassello al progetto di riqualificazione della zona.

